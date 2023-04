Malgré son titre de noblesse, Pauline ne se sent pas à sa place dans ce milieu

Pauline a 22 ans et elle fait partie des 34287 nobles de Belgique. Sur sa carte d’identité, on y retrouve son titre. Pourtant, elle ne se reconnait pas dans ce milieu. Bien que sa famille proche ne s’y reconnaisse pas non plus, elle reçoit les bases du monde nobiliaire par ses grands-parents. Elle reste tout de même à l’écart de toutes les coutumes et traditions.

En 5e secondaire, Pauline part à l’internat et y découvre véritablement ce milieu. Son école de rêve se transforme en déception. Là-bas, on ne regarde pas si tu as les dernières chaussures à la mode, mais plutôt le titre que tu possèdes. Duc ? Baronne ? Chevalier ? Attention, ils vont comparer. Petit à petit, elle découvre les groupes d’activités, les soirées rallyes et les nombreux codes à suivre. Une autre réalité dans laquelle elle ne se sent pas à sa place. Mais malgré sa réticence et son envie de tout déconstruire, elle reste bienveillante et n’oublie pas de rappeler : "Au final, c’est un groupe parmi d’autres, qui se rassemble autour de ses valeurs et c’est chouette pour eux."

La noblesse belge

Selon l’Association de la Noblesse du Royaume de Belgique, on recense environ 34.300 nobles en Belgique. Certains le sont héréditairement : ils font partie d’une lignée. D’autres ont été anoblis par le Roi en guise de récompense pour un accomplissement ou pour avoir rendu service au royaume. C'est le cas notamment du premier astronaute belge Dirk Frimout, désormais vicomte mais aussi de Marie-José Simoen, l’une des créatrices du Télévie, désormais baronne. Ces derniers, soit une vingtaine par an, ne bénéficient d’aucun privilège (voir article 113 de la Constitution). D’ailleurs, les nobles de père en fils non plus. Aujourd’hui, faire partie de la noblesse belge n’apporte plus aucun avantage particulier.

Vous reconnaitrez ces 1300 familles à leur particule dans leur nom : ceux commençant par "de, du, van, van den, ‘t, ter..." font généralement référence à la noblesse. Les titres varient d’écuyer à prince dans l’ordre suivant : écuyer, chevalier, baron.ne, vicomte.sse, comte.sse, marquis.e, duc.hesse, prince.sse. Mais attention, avoir un titre de noblesse coûte de l’argent. En effet, chaque titre octroyé doit "lever des lettres latentes" (ndlr: avoir un diplôme personnalisé), pour devenir officiel. Cela représente environ 3000 euros. À côté de ça, il faut encore ajouter les frais des droits d’enregistrement. Ensuite, le Roi y apposera sa signature royale et le titre sera officialisé.