Malgré sa victoire à Wimbledon, Novak Djokovic perd gros au classement, avant un été de tous les dangers

Novak Djokvovic a remporté Wimbledon et le 21e Grand Chelem de sa carrière. Il revient à une longueur de Nadal et relance donc un peu le suspens dans la course aux Majeurs. Avec cette victoire, il espère maintenant un geste de la part des Etats-Unis afin de pouvoir disputer l'US Open en septembre. En vain?

Novak Djokovic a-t-il sauvé sa saison ce dimanche en soulevant un 7e trophée à Wimbledon? Le Serbe, absent en janvier à l'Open d'Australie et éliminé par Rafael Nadal à Roland-Garros, ne devrait pas, sauf surprise, disputer l'US Open. La faute à un vaccin contre le Coronavirus qu'il refuse de faire.

"Je vais attendre une bonne nouvelle en provenance des États-Unis parce que j’aimerais vraiment y aller, jouer un tournoi ou deux avant l’US Open. Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner. Donc la seule bonne nouvelle possible serait une levée de l’obligation vaccinale pour entrer sur le territoire des États-Unis, ou une exemption. Mais je ne pense pas que l’obtention d’une exemption soit réaliste" a déclaré Djokovic ce dimanche après sa victoire face à Kyrgios.