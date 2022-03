Malgré leur hausse, les taux hypothécaires restent "historiquement bas"

Pour comprendre la situation actuelle, il faut tout d’abord effectuer un petit bond dans le temps. Au fil des dernières décennies, les taux d’emprunt n’ont cessé de baisser. Philippe Ledent explique ainsi que dans les années 70 et 80, celui-ci se situait aux alentours des 10 à 12%. Grâce à notamment une meilleure maîtrise de l’inflation, ce taux hypothécaire a pu baisser d’environ 2% par décennie, atteignant 4 à 5% dans les années 2000 et dans certains cas moins de 1,5% en 2021, le point historique le plus bas pour un taux fixe d’hypothèque. "Plus on remonte dans le temps, plus les taux étaient élevés", résume l’économiste.

Fin 2021 cependant, un phénomène inverse est apparu et s’est poursuivi en 2022, faisant remonter les taux moyens d’environ 0,5% et les faisant passer au-dessus de la barre des 2%.