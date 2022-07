Malgré leur désaccord, les Belgian Lions joueront ce soir en Serbie

Il semblerait que la ville de Nis a connu une importante panne électrique dimanche soir, ce qui a expliqué le problème dans la salle où se déroulait la rencontre.

Les Belgian Lions (FIBA 37) sont déjà assurés de leur place au second tour des qualifications européennes, qu’importe l’issue du match contre la Serbie (FIVB 6). La Belgique (8 points) occupe la deuxième place, derrière la Lettonie (11 points) et devant la Serbie (8 points) alors que la Slovaquie (6 points) est éliminée.

Le second tour de ces qualifications réunira en août (22-30), novembre (7-15) et février (20-28) prochains 24 équipes réparties en quatre groupes de six. Les deux premiers seront qualifiés pour la Coupe du monde aux Philippines, au Japon et en Indonésie du 25 août au 10 septembre 2023.