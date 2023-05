Malgré les vacances, certains élèves sont sur les bancs de l’école

Les vacances de printemps battent leur plein pour les élèves de primaire et de secondaire, mais pour certains d’entre eux, la préparation des évaluations de fin d’année est déjà en cours.

Toute cette semaine, la Province du Brabant wallon propose aux élèves des cours de remédiation sur le site de quatre écoles provinciales différentes. Au programme le matin, des cours de français, de mathématique, de sciences ou de langue. L’après-midi est plus ludique : programmation de drones, robotique ou encore réalisation d’un film avec des moyens légers.

Environ 250 élèves se sont inscrits, encadrés par 55 professeurs. "C’est quand même un budget de 60.000 euros consenti par la Province du Brabant wallon", explique le coordinateur pédagogique Gaétan Bousman. "Mais cela permet de créer des petits groupes de remédiation. Cela varie entre deux et dix élèves."

Pour les professeurs encadrants, la semaine commence par un débriefing des difficultés des élèves. "On analyse la situation de chaque élève en discutant avec lui et puis on lui propose un programme sur mesure pour les quatre jours qui suivent", explique Cécile Moerman, professeur de français. "Quatre jours, c’est toujours assez bref, mais comme on cible directement les difficultés des élèves, on espère que ça leur permettra de retrouver une certaine confiance par rapport à ces lacunes."

Et pour certains élèves, le calcul est le suivant : sacrifier une semaine maintenant pour viser la réussite et vivre un été entier sans révisions scolaires.