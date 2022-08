Malgré les difficultés, la province du Brabant wallon veut développer les sections sport-études

Des sections sport-études hockey et cyclisme vont-elles ouvrir cette année dans le Brabant wallon ? Sur le terrain, tout est prêt pour accueillir les élèves, mais les motivés sont pour l’instant trop peu nombreux pour que les options ouvrent. Des sections basket, football et tennis fonctionnent pourtant très bien à Nivelles et Jodoigne depuis quelques années. Mais alors, qu’est-ce qui coince dans le cas du cyclisme et du hockey ?

Pour le directeur de l’enseignement provincial André Grenier, la problématique n’est pas la même pour les deux sports. "Dans le cadre de l’option cyclisme au CEPES de Jodoigne, on peut distinguer le fait qu’il n’y a pas beaucoup de clubs locaux sur le territoire de la province. A Liège et dans le Hainaut, de telles sections ont ouvert avec succès, mais chaque école se trouve à côté de clubs régionaux. Nous n’avons pas cette culture-là dans le Brabant wallon, mais nous souhaitons la développer et Belgian Cycling aussi."

Pour ce qui est du hockey, les clubs locaux ne manquent pas, mais c’est plutôt le milieu socio-économique des élèves qui représente une barrière. Intégrer une section sport-études signifie quitter l’enseignement général pour une filière de technique de transition. Alors même si cela permet quand même d’ouvrir les portes de l’université, ce n’est pas toujours accepté par les parents. Une section hockey devait ouvrir ses portes à l’IPES de Wavre, mais cela semble peu probable à quelques heures de la rentrée.

Malgré ces déconvenues, la province du Brabant wallon veut développer son offre de sections sport-études. La formule a fait ses preuves à l’étranger, en Amérique notamment : "Les Américains développent énormément de filières où la formation générale est de qualité et où la pratique du sport est aussi présente", explique Alain Grenier. "C’est un peu dans la même idée que nous voulons avancer. L’idée est d’offrir un tronçon d’enseignement général avec à côté une formation sportive de qualité."

Actuellement, 250 élèves sont inscrits dans des sections sportives en Brabant wallon.