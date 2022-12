Malgré les critiques, la fast-fashion fait toujours l'unanimité dans le monde.

Il y a seulement deux ans, le même classement, compilé à partir d'une méthodologie similaire, marquait l'hégémonie des maisons de luxe, à commencer par Louis Vuitton, qui se hissait en tête des recherches dans 47 pays. Suivaient Gucci, Chanel, Calvin Klein, Rolex, Coach, Tory Burch, Loewe, Valentino,et Fendi… Un an plus tard, premier changement, avec pour la première fois une domination de la fast-fashion et des géants du sportswear, de Zara à Asos en passant par Nike, adidas ou H&M.

Reste que nombre d'acteurs du luxe, parmi lesquels Dior, Louis Vuitton, Chanel, Tommy Hilfiger ou Gucci, demeuraient (encore) dans le haut du classement.

En 2022, seules quatre marques de luxe ou positionnées haut de gamme se distinguent encore dans le classement : Dior et Chanel, respectivement 10e et 11e, et Hugo Boss et Michael Kors, 12e et 14e, se faisant voler la vedette par des enseignes comme Zara, H&M, Uniqlo ou encore Asos, pour ne citer qu'elles. A une époque où les enjeux environnementaux poussent les marques de mode, quelles qu'elles soient, à se réinventer, ce classement peut paraître aussi inattendu que surprenant.