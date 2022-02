Malgré le succès des podcasts, le public est réticent aux programmes payants

De son côté, l’Américain Glow essaie de se démarquer en proposant aux auditeurs de soutenir financièrement l’émission de leur choix en quelques clics. Une fois abonnés, ils peuvent profiter de contenus premium sur n’importe quelle plateforme d’écoute (sauf Spotify et Pandora). D’autres entreprises comme Stitcher, Acast et Sybel s’évertuent aussi à convaincre les auditeurs de payer pour les podcasts qu’ils écoutent, avec plus ou moins de succès.

Il faut dire que la tâche n’est pas aisée. Comment convaincre les audiophiles de mettre la main au portefeuille quand de nombreux podcasts sont déjà disponibles en ligne ? Les Américains ne semblent pas vraiment disposés à le faire, même s’ils écoutent de plus en plus de programmes audio. Plus de 80% des auditeurs disent qu’ils ne sont "pas très" ou "pas du tout" susceptibles de payer d’une manière ou d’une autre pour accéder à des podcasts, selon un sondage de YouGov réalisé pour Variety. Un tiers estime même que ces contenus audio devraient être disponibles gratuitement et financés par la publicité.