Malgré le pic de chaleur, le niveau des nappes phréatiques en Wallonie est "le meilleur depuis cinq ans"

35° degrés en Belgique ce samedi. La chaleur de ces derniers jours peut-elle avoir une influence sur le niveau des nappes phréatiques en Wallonie, soit l'eau pompée pour la distribution d'eau potable ? Il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir, rassure la société wallonne des eaux (SWDE). "C'est le meilleur niveau qu'on a depuis cinq ans", souligne Benoît Moulin, son porte-parole.

Pourquoi le niveau des nappes phréatiques est-il si bon ? "Il y a eu une pluviosité normale pendant l'autonome et l'hiver, voire parfois même une pluviosité supérieure", explique Benoît Moulin. "Et en plus de cela, l'été dernier, il y a eu une situation exceptionnelle (précipitations, inondations...) et les nappes se sont très peu vidées. On a même assisté à un phénomène rare dit de 'recharge estival', c'est-à-dire que certaines nappes phréatiques se sont rechargées en été, alors qu'elles se rechargent habituellement l'hiver."

Deux exceptions

Malgré la sécheresse les nappes phréatiques wallonnes présentent donc de "très bons signaux", souligne le porte-parole de la SWDE qui note quand même deux exceptions: l'Ardenne et le centre Ardenne. Dans ces deux zones, continue-t-il, "il y a souvent des difficultés parce qu'à cause du type de sol, il n'y a pas de nappe phréatique. L'eau s'infiltre beaucoup plus difficilement et ruisselle. C'est la raison pour laquelle il y a tant de rivières là-bas. Ils ont bien des petites poches d'eau mais pas de nappe phréatique. C'est pour cette raison que là-bas, la moindre sécheresse combinée à une hausse de consommation de l'eau - liée au tourisme - peut générer des manques d'eau. Mais on travaille actuellement à trouver des moyens pour acheminer de l'eau dans ces communes."