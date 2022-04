Malgré le 100e but en Premier League de Ronaldo, Manchester United s’incline à Arsenal

Arsenal reçoit Manchester United ce samedi pour un choc comptant pour la 34e journée de Premier League. Auteur d’un triplé face à Norwich la semaine dernière, Cristiano Ronaldo, qui avait manqué la rencontre face à Liverpool mardi après la perte d’un de ses jumeaux nouveau-nés est titulaire à la pointe de l’attaque. Si le Portugais a marqué, Manchester s’incline 3-1.

La victoire sinon rien pour Manchester. Pourtant, c’est Arsenal qui ouvre le score après moins de trois minutes de jeu via Tavares. Le match va vite s’emballer. Manchester tente de répondre aux Gunners, mais Bruno Fernandes voit son tir contré.

La première mi-temps continue d’aller dans tous les sens. En deux minutes, chaque équipe frappe au but, en vain. Diogo Dalot tout d’abord pour Man U voit son tir s’écraser sur la transversale avant que Nketiah s’offre une double occasion. Si sur la première, de Gea intervient bien, sur la seconde, il obtient un penalty qu’il transforme et fait 2-0.

Mais moins de deux minutes plus tard, Cristiano Ronaldo inscrit son 100e but en Premier League. Un but qu'il a dédié à son enfant décédé. C’est 2-1 à la mi-temps, Arsenal est mieux dans cette partie, mais rien n’est fait.

Et Manchester va avoir l’occasion de revenir. En début de 2e période, les Reds Devils héritent d’un penalty pour une faute de main. Mais Bruno Fernandes loupe l’égalisation en trouvant le poteau. Un poteau que va également trouver Ronaldo à la 63e.

Ces deux loupés vont peser lourd dans la balance, car à la 71e, Xhaka qui est monté au jeu, crucifie les espoirs de Manchester avec un superbe envoi en pleine lucarne.

Cette défaite est presque synonyme d’adieu à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions pour Ronaldo et Manchester. Alors qu’il ne reste que quatre matches de Premier League, les Red Devils accusent six points de retard sur Arsenal qui compte un match de moins. Albert Sambi Lokonga n'a pas pris part à la rencontre et est resté sur le banc tout le match.