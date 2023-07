Malgré la victoire de l'Union, Moris reconnait la colère de Blessin : "A la mi-temps, on s’est fait engueuler comme jamais"

L’Union Saint-Gilloise a entamé sa saison par une nouvelle victoire dans le derby face à Anderlecht, la septième consécutive. Anthony Moris était évidemment ravi de la prestation des siens, au micro d’Eleven : "C’est un travail de toute une équipe. Je pense qu’il n’y a rien à dire sur le match si ce n’est que l’Union a mérité sa victoire, surtout sur la première mi-temps. Je pense que le match aurait déjà pu être plié à ce moment-là. En deuxième mi-temps, c’était un peu moins bien de notre côté et un peu mieux du leur. Mais on a réussi à contrôler. Une victoire qui rassure pas mal, non pas les gens du club, mais les gens qui sont autour. Bien sûr, c’est le premier match, contre une équipe d’Anderlecht qui se cherche un peu. Ça demande confirmation, mais en tout cas, on voit qu’il y a de la qualité".

Les questions étaient nombreuses au vu des nombreux changements dans l’effectif unioniste par rapport à la saison passée et elles ne gênent pas le nouveau capitaine : "C’est normal de se poser des questions quand on voit le nombre de départs. Après, est-ce que ça aurait été intelligent de la direction de garder des joueurs qui avaient des envies d’ailleurs et qui n’auraient pas été concentré à 100% ? On sait que ce n’est pas comme ça que l’Union travaille. A partir de ce moment-là, ils se sont montrés coopératifs et en tout cas, ils méritent d’être partis. C’est aussi le travail de ceux qui sont restés. Donc c’est une fierté aussi pour nous de les voir partir. Et on sait comment travaille la direction. Je pense qu’ils l’ont dit maintes et maintes fois, et on voit qu’il y a de la qualité à l’entraînement. Et avec un coach comme ça aussi, qui amène de la fraîcheur, sa grinta. Je vais vous avouer un scoop. A la mi-temps, on s’est fait engueuler comme jamais. Malgré le fait qu’on menait 1-0 largement. Donc ça en dit long sur sa mentalité".

Et la colère d’Alexander Blessin a visiblement servi à l’Union : "Il avait prévu le scénario de la deuxième mi-temps et il savait très bien qu’il fallait continuer comme ça. Ça en a surpris plus d’un et ça témoigne de sa mentalité qui est de ne rien laisser au hasard, de toujours jouer le coup à 100%. On aurait très bien pu planer à la mi-temps, surtout avec le jeu qu’on produisait à ce moment-là. Mais il a eu cette intelligence-là, parce qu’on ne sait pas comment le match aurait tourné".

Le premier but de la saison unioniste est venu des pieds d’un joueur qui a peu joué la saison dernière. Dennis Eckert est pour Moris la preuve que le noyau de l’Union regorge de talents et que les dirigeants font du bon travail : "Je suis content pour lui. Parce que c’est un gars qui, même s’il a eu une saison compliquée, il n’a rien lâché, il a bossé comme un chien pour aujourd’hui être récompensé de son travail. Je pense que peu de personnes doutaient de la qualité de son match. Hormis son but, il a été très important dans la façon de garder le ballon, aller dans les duels, des remises intelligentes. Ça prouve que l’année passée n’a pas servi à rien pour lui. Il a su se fondre dans le système, dans l’équipe. Il est bien intégré et aujourd’hui, il récolte les fruits de son travail".

L’international luxembourgeois était également un homme heureux ce soir, puisqu’il est devenu le nouveau capitaine de l’Union suite au départ de Teddy Teuma : "C’est une grande fierté. Ça me tenait à cœur parce que c’est une récompense en soi. Tu ne deviens pas capitaine comme ça, c’est un peu de la légitimité, que ce soit dans un groupe, au sein de la direction. Aujourd’hui, je suis fier d’être le capitaine de l’Union Saint-Gilloise".