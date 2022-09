Malgré la sécheresse, le niveau de l’Amblève augmente

C’est un phénomène annuel habituel, pourtant il étonne. La faute à la sécheresse qui exacerbe le sentiment de paradoxe. Le niveau de l’Amblève augmente en ce début du mois de septembre. Son débit a quadruplé, passant d’1m³/sec à 4m³/sec.

De nombreux riverains en bord d’Amblève s’étonnent en voyant le niveau de l’Amblève augmenter, alors qu’il a rarement si peu plu depuis le début de l’été, avec les pics de chaleurs que nous avons connu en prime. "C’est tout à fait normal", rassure Serge Toussaint, le porte-parole du Service Public Wallonie Mobilité et Infrastructures. "A cette période de l’année, Engie commence à vider les lacs de Butgenbach et de Robertville. Le but est d’en diminuer les niveaux de 4 m et ainsi faire de la place pour d’éventuelles crues tout en produisant de l’électricité".

Chaque seconde depuis mercredi dernier, 3m³ d'eau sont relâchés. Le débit actuel de l’Amblève étant d’1m³/sec, cette opération multiplie de débit du cours d’eau par 4. Cela surprend, mais c’est donc tout à fait normal. 4m³/sec pour l’Amblève est un débit tout à fait habituel.