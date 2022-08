Malgré la sécheresse, l’approvisionnement en eau potable n’est pas menacé en Wallonie

Malgré la sécheresse que connaît actuellement notre pays, l’approvisionnement en eau potable n’est pas menacé. La Région bruxelloise est largement alimentée, notamment par la Wallonie. Et en Wallonie, les réserves en eau douce sont suffisantes et normales pour la saison.

Il faut dire que la Wallonie a la chance de disposer de nappes souterraines importantes et bien remplies. "On a connu un hiver très pluvieux. Et, phénomène assez exceptionnel, on a bénéficié d’une recharge estivale suite aux événements orageux de l’été 2021", explique Louise Collier, hydrogéologue à la Société wallonne des eaux.