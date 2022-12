Malgré la saison hivernale, la gare de Namur n’est pas en mesure d’accueillir les SDF durant la nuit

Même si ces derniers jours sont plus doux, la situation reste particulièrement difficile pour les personnes sans-abri. Souvent, les centres d’hébergement de nuit ne suffisent pas. Dans certaines grandes villes, une alternative réside dans les gares. La SNCB ouvre les portes à Anvers, Gand, Bruxelles, Charleroi et Liège.

Á Namur, par contre, les portes de la gare ferment à 22 heures, ce qui laisse de nombreuses personnes sur le carreau.

Pourquoi cette différence d’une ville à l’autre ?

"Pour le moment, la gare de Namur ne se prête vraiment pas à un abri de nuit, explique Marianne Hiernaux, porte-parole pour la SNCB. C’est pour cette raison que nous allons rediriger les personnes vers des structures sociales locales. Nous avons notre référent social qui va sur place et qui va aider les personnes en errance à se diriger vers ces mêmes structures. Nous n’avons pas d’installations sanitaires, ni de personnel de sécurité qui peut s’assurer que tout se passe bien dans la gare. La fonction première d’une gare est le transport des voyageurs. Dans la plupart des gares qui sont fermées on n’a pas de personnel pour faire des rondes de surveillance durant la nuit afin que des personnes puissent y rester en toute sécurité. C’est pour ces raisons que ces gares sont fermées. On va laisser, dans des gares où il y a du personnel de nuit, de laisser des personnes au chaud dans la gare ".

Les acteurs sociaux comptent entamer des discussions avec la SNCB dès les prochains jours.