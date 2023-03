Malgré la pluie, nos rivières sous la loupe de la cellule d’expertise "sécheresse"

La cellule d’expertise sécheresse pilotée par le Centre régional de crise se réunit ce vendredi. La surveillance est régulière et la fin de l’hiver est un moment clé pour évaluer comment les nappes phréatiques ont refait le plein d’eau les mois précédents.

Cela n’a échappé à personne, il pleut beaucoup ces derniers jours, certains cours d’eau sont en pré-alerte, est-ce que cela change la donne ? "Oui, ça a un peu changé la donne, appuie Aurore Degré, professeure de physique des sols et d’hydrologie à Gembloux Agro-Bio Tech. C’est vrai qu’il y avait une petite inquiétude, d’autant qu’on entend nos collègues français très inquiets par rapport à la sécheresse. On pouvait effectivement se demander jusqu’à il y a quelques jours si on allait se retrouver dans une situation de risques potentiels chez nous. Mais si on regarde aujourd’hui les cartes de sécheresse au niveau de l’IRM et si on regarde les cumuls de pluviométrie, on est en réalité dans des normales tout à fait classiques."

A ce stade, la situation est plutôt bonne. "Au jour où on se parle, il n’y a pas d’indicateurs de stress à venir immédiatement, ni au niveau des précipitations ni au niveau de l’état des sols, confirme Aurore Degré. Pour les nappes, vous savez que l’hiver est la période où les nappes se rechargent. On voit effectivement qu’une bonne partie des nappes se sont rechargées, mais on n’est quand même pas dans une situation aussi confortable qu’au début de l’année dernière. Là, on suivait l’année 2021, très humide. Ici, on a une remontée des niveaux dans les nappes, mais on est plutôt dans la moyenne, tendance moyenne basse au niveau des remontées."