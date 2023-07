Malgré la pluie, le festival LaSemo aura accueilli 45.000 spectateurs, un record

Le rideau est tombé dimanche, tard dans la nuit, sur la 15e édition du Festival LaSemo. L’événement culturel, durable et multidisciplinaire s’est déroulé les 7, 8 et 9 juillet dans le parc d’Enghien.

Les organisateurs ont annoncé, dans leur bilan, un nombre record de participants à l’édition 2023. "Pour ses 15 ans, LaSemo a connu un beau succès avec un nombre de festivaliers record. Plus que jamais, la convivialité et la bienveillance sont les spécificités de cet événement hors du commun", ont indiqué les organisateurs. Le festival LaSemo 2023 a battu tous ses records de participation : des 29.000 personnes en 2022 dans le parc d’Enghien, l’événement 2023 a accueilli plus de 45.000 personnes en trois jours de concerts, spectacles et animations pour tous les publics. "La variété de la proposition distingue l’événement", ont précisé les organisateurs.

Le programme dominical a certes dû être temporairement interrompu dimanche vers 13 heures, la plaine du festival, sur laquelle on comptait quelque 10.000 personnes, a été provisoirement évacuée de manière préventive, suite à l’alerte d’orage et de vents violents. Les festivaliers ont, en partie, été accueillis au site de Nautisport d’Enghien et au Collège Saint-Augustin. Le programme a pu reprendre vers 15 heures et, après un réaménagement de l’horaire, aucun concert ni spectacle n’a été annulé.

Le chanteur Saule, dont le spectacle a été reporté, a proposé un "concert sauvage" sur un des sites où l’on peut s’abriter.

Un ukulélé trouvé au Collège St-Augustin, le concert a démarré !