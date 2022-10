Malgré la hausse des prix de l’énergie, abstenez-vous de suivre cette astuce TikTok.

Le réseau social regorge de vidéos expliquant le fonctionnement de ce chauffage artisanal ("terracotta heater" dans le jargon des TikTokeurs). Pour le confectionner, les bricoleurs du dimanche ont juste besoin d’un pot de fleurs, de petites bougies et d’une soucoupe, en terre cuite elle aussi.

Le principe est simple, pour ne pas dire enfantin. On place plusieurs bougies au centre de la soucoupe, qui serviront de sources de chaleur. On surmonte le tout d’un pot en terre cuite et le tour est joué. Certains chauffagistes en herbe placent des petits éléments en céramique sur la soucoupe pour surélever la base de ce chauffage DIY.

La simplicité et le faible coût de fabrication du "terracotta heater" expliquent le succès qu’il rencontre sur TikTok depuis plusieurs semaines. Le hashtag #terracottapotheater comptabilise ainsi 2,1 millions de vues sur la plateforme et sa variante #terracottaheater plus de 802.000.