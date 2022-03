Malgré la guerre en Ukraine, le bitcoin repasse au-dessus de 41.000 dollars

Le bitcoin a progressé de plus de 7% pour atteindre 41.392 dollars. La plus grande crypto-monnaie fluctue cette année entre 35.000 et 45.000 dollars. L'ethereum est devenu presque 6% plus cher et le litecoin a gagné 6,5%. La valeur de la plupart des crypto-monnaies avait fortement chuté après l'invasion russe de l'Ukraine, mais s'est rapidement redressée.