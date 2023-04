Malgré la crise, les Belges toujours philanthropes

Brieuc Vandamme CEO de la Fondation Roi Baudouin :

"C’est l’amour de l’homme, de l’être humain. Et donc, les gens qui veulent aider, ce sont les philanthropes. Ils peuvent aider de toutes les manières : dons d’argent, d’expertise, de temps ou d’engagement social et cela va de la cantine d’un club de sport jusqu’à la création d’une réserve naturelle".

En Belgique, l’année dernière, une centaine d’associations et fondations en tout genre, mais aussi de simples citoyens, ont décidé de faire des dons pour 355 millions d’euros. Une somme impressionnante qui témoigne de la générosité des Belges !

Bien sûr, on peut faire des dons à partir de 1 euro, mais il faut verser au moins 40 euros à une œuvre ou une association agréée pour que cela soit déductible. À partir de là, on devient un(e) philanthrope.

La Fondation Roi Baudouin est la plus importante organisation du pays et s’appuie en 2023 sur un budget de 166 millions d’euros alimenté par des donateurs au profil très variés.

Françoise Pisart, directrice de la Fondation :

"Il n’y a pas un profil particulier. Cela peut être une personne qui prépare sa succession, qui n’a pas de descendants et qui va voir son notaire ou son banquier pour mettre des fonds à disposition d’une cause qui lui tient à cœur. Cela peut être une famille qui a envie d’avoir une activité philanthropique et qui a des moyens. Et ensemble, ils décident d’apporter une plus-value à une cause qu’ils choisissent. Et puis cela peut être aussi une personne privée qui veut contribuer à soutenir le projet d’une association qui fait appel aux dons."