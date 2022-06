Malgré la crise économique, le Sri Lanka augmente encore le prix des carburants

Les prix des carburants ont connu dimanche une nouvelle hausse au Sri Lanka, ajoutant aux difficultés pour la population, alors qu'une délégation américaine est arrivée pour discuter des moyens d'endiguer la crise économique.

Ceylon Petroleum Corporation (CPC) a annoncé une hausse du prix du diesel, utilisé dans les transports publics, de 15% à 460 roupies (1,21 euro) le litre et de l'essence de 22% à 550 roupies (1,44 euro).

La veille, le ministre de l'Energie Kanchana Wijesekera avait annoncé un retard à durée indéterminée des nouvelles livraisons de pétrole.

Manque de ressources ?

Kanchana Wijesekera a expliqué que le pétrole attendu la semaine dernière n'était pas arrivé et que les cargaisons prévues pour la semaine prochaine n'arriveraient pas non plus pour des raisons "bancaires".

Des sources officielles assurent que les ressources actuelles de l'île peuvent couvrir les besoins pour deux jours, mais que les autorités les réservent aux services essentiels.

Le Sri Lanka traverse sa pire crise économique depuis son indépendance en 1948, avec des pénuries de nourriture et de carburant.

Une délégation américaine

Une délégation du Trésor américain et du département d'Etat est arrivée dans le pays pour "explorer les moyens les plus efficaces pour que les Etats-Unis aident les Srilankais dans le besoin", a expliqué l'ambassade américaine à Colombo.

Celle-ci dit avoir engagé 158,75 millions de dollars de nouveaux financements ces deux dernières semaines pour aider les Srilankais.

L'ONU a déjà appelé à lever un fonds d'urgence de 47 millions de dollars pour les plus vulnérables des 22 millions d'habitants.