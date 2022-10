Malgré la crise, Adrien, 23 ans, ouvre sa boulangerie à Fleurus : "Ça ne me fait pas peur, je veux vivre mon rêve"

Si Adrien ose relever le défi de se lancer dans un contexte économique et énergétique aussi difficile, c’est parce qu’il a bien calculé son coup… et le montant de ses frais à venir : "A l’atelier, je suis seul. Donc, à part mes deux vendeuses à mi-temps, je n’ai pas de main-d’œuvre à payer. Au niveau énergétique, je n’ai pas de gaz, quelques machines et un congélateur qui fonctionne à l’électricité. Dans la boutique, ce sont des ampoules LED partout. Et le plus important, mon four fonctionne au mazout. Le mazout étant l’énergie la moins chère du marché pour l’instant, je suis très avantagé là-dessus." Rien ne pouvait finalement empêcher Adrien Castrogiovanni de réaliser son rêve, celui qu’il avait dans un coin de la tête depuis tout petit : "Quand j’étais gosse, on partait en vacances en Savoie avec mes parents. Parfois le soir, on passait devant une boulangerie vers 21h30-22h. C'était tout vitré et on pouvait voir à l’intérieur de l’atelier le boulanger commencer à faire son pain. Ça m’a marqué. Certains soirs, on rentrait et on sentait ces odeurs de bon pain. J’ai toujours voulu faire ça. Plus tard je me suis lancé dans des études de cuisine mais j’ai très vite bifurqué vers la boulangerie. Aujourd’hui, certains me disent que je suis fou, mais je sais ce que je fais, je me lance, je veux y croire et vivre mon rêve. Tout simplement."