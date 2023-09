Malgré la condamnation d’un harceleur, Hoshi porte à nouveau plainte pour menaces de mort

Hoshi continue de payer cher son baiser échangé avec sa danseuse lors des Victoires de la musique il y a plus de 3 ans. Et si un de ses harceleurs a bel et bien été condamné , elle a reçu en réalité des milliers de messages de menaces, donc, comme elle l’explique,

Hoshi, qui a déjà dû déménager deux fois et n’a plus osé sortir de chez elle durant deux années, se retrouve à nouveau face à des menaces de mort : "J’ai reporté plainte il n’y a pas longtemps parce que quelqu’un a continué de vouloir me trouver et me tuer", expliquait-elle ce dimanche sur France Inter.

Et comme si ça ne suffisait pas, souvenez-vous, elle s’était aussi prise des propos sexistes d’un journaliste musical. Alors, elle l’avoue sur France 5, elle a failli stopper sa carrière : "J’ai failli arrêter… C’est surtout les retombées de ce baiser qui étaient horribles.

Mais de tout ce cyberharcèlement, Hoshi a réussi à en faire quelque chose : ce nouvel album. Car comme elle l’a expliqué au micro d’Emilie Mazoyer, elle s’est rendu compte qu’elle n’avait encore rien extériorisé de cette longue période sombre : "Je n’allais pas bien pendant que je me prenais tout le cyberharcèlement parce que je n’avais pas encore fait de chansons sur ça. Je n’avais pas encore exorcisé. J’avais besoin de le chanter, de le crier".

Résultat, "Coeur Parapluie" est à la fois sombre et lumineux : "J’ai plein de noirceur en moi à cause de tout ce que j’ai vécu, mais je veux vraiment envoyer de la lumière aux gens et faire quelque chose de tous ces moments de drames".