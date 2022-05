Malgré l’intérêt de la Juventus, Jérémy Doku restera à Rennes, parce qu’il rêve du Qatar

C’est une quasi-certitude, Jérémy Doku ne quittera pas Rennes cet été. Pas de transfert pour notre talentueux compatriote. Ni non plus de prolongation ou de réaménagement de contrat. Celui-ci court jusqu’à fin juin 2025. Rester en Bretagne est une décision personnelle du jeune diable (bientôt 20 ans) et de son entourage, le club cautionne.