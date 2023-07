Malgré l'interdiction, certains continuent de rouler à deux sur des trottinettes à Bruxelles. Et la police continue de sanctionner

Dans la zone de police Bruxelles-Ouest, 63 infractions ont été enregistrées l’an dernier pour conduite à deux ou plus sur une trottinette. Et depuis janvier de cette année, 44 PV ont été dressés. Dans la zone de police de Montgomery, 41 infractions constatées l’an dernier, mais à peine 6 entre janvier et mars 2023.

Depuis l’interdiction de juillet et la fin décembre 2022, la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles a constaté 230 infractions. Mais beaucoup moins de janvier à juin de cette année, 61.

Des chiffres en baisse, "encourageants", selon Matthieu Van Vaerenbergh commissaire circulation à la zone de police Montgomery. "Tout d’abord, après l’adoption des nouvelles règles, nous avons multiplié les contrôles préventifs et répressifs. C’est une première chose. Ensuite, il ne faut pas oublier qu’en automne et en hiver, les gens roulent moins avec ces trottinettes à cause de la météo. On espère donc qu’il ne va pas y avoir une sorte d’effet de rattrapage, même si depuis le début de cet été on constate plus d’infractions avec des gens qui roulent à nouveau à deux sur une trottinette".