Malgré l’inflation, les mordus de littérature comptent bien continuer d’acheter des livres

Ces chiffres n’étonnent pas Meryl Halls, directrice générale de la Booksellers Association. "Les livres offrent un excellent rapport qualité-prix. Pendant la crise financière de 2008, et au plus fort de la pandémie de Covid-19, les ventes de livres ont augmenté dans de nombreux genres. Nous espérons vivement que ce sera le cas dans les mois difficiles à venir, et que les clients choisiront les librairies pour faire leurs achats", a-t-elle déclaré dans un communiqué.