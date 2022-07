Malgré l’inflation galopante, le prix des vêtements et des chaussures résiste

En un an, la Belgique a connu une inflation de près de 10%. Mais certains produits semblent résister à cette hausse spectaculaire : c’est le cas des vêtements. Mais attention, si leurs prix restent stables pour l’instant, cela ne va pas durer.

"Comme la plupart des petites boutiques, on fait des précommandes six mois à l’avance. Donc il y a six mois, les prix n’avaient pas encore augmenté", explique Olivier Noirhomme, responsable de boutique. "Maintenant c’est sûr que pour la prochaine collection qui va arriver – l’automne hiver 2022 -, certains articles ont augmenté."

Et si les articles n’ont pas encore augmenté, ce n’est pas le cas du reste. Les sacs en papier, par exemple, sont passés de dix à 20 centimes. Sans parler de toutes les charges.