Malgré l’essor du streaming, les jeunes continuent de télécharger illégalement de la musique

On a longtemps cru que Spotify et les autres services de streaming musical avaient réussi à convaincre les plus récalcitrants qu’ils avaient tout intérêt à payer pour écouter de la musique. Il semblerait que cela ne soit pas tombé dans les oreilles des Européens de moins de 24 ans. Ils continuent d’avoir recours au piratage pour écouter les derniers morceaux de leurs artistes préférés, selon un récent rapport de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).