Malgré elle, Katy Perry donne son nom à un projet de loi

Un nouveau projet de loi américain appelé le Katy Perry Act a été lancé en réponse à la bataille juridique que mènent Katy Perry et son mari Orlando Bloom contre un vétéran de 84 ans atteint de la maladie de Huntington. Retour sur les faits.

Selon les documents judiciaires, Carl Westcott a vendu en 2020 sa maison de Santa Barbara au couple Perry-Bloom pour 15 millions de dollars. Plusieurs jours avant la signature de l’acte, Westcott avait subi une grave opération au dos de six heures. Cette intervention l’avait amené à être placé sous "plusieurs médicaments antidouleurs". Ainsi lors de cette vente, Westcott était fortement médicamenté sous"plusieurs opiacés intoxicants analgésiques" et il a déclaré ensuite qu’il "n’avait en fait pas réellement voulu vendre sa maison."

Les documents judiciaires de la Cour supérieure du comté de Los Angeles ont fait valoir que "les multiples médicaments opiacés, qui étaient une forme synthétique de morphine, ont intoxiqué et désorienté Carl Westcott en le privant de raison et de compréhension en ce qui concerne les termes et les conséquences du contrat de vente de sa maison."

Puisque ces médicaments auraient gravement altéré ses facultés mentales au point qu’il n’était pas sain d’esprit ni compétent pour donner son consentement ni en pleine capacité de toutes ses facultés pour signer le contrat en toute conscience, le contrat est ainsi devenu nul et annulable.