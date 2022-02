Malgré des retards de livraison, le nouveau vaccin Novavax sera bien distribué cette semaine en Belgique

Initialement prévue pour la semaine du 21 février, la livraison a connu un léger retard : "La livraison en Belgique a été plus tardive que ce qui avait été annoncé", explique Sabine Stordeur, co-responsable de la Task Force vaccination. "On nous avait laissés entrevoir la semaine du 21 février, mais pour le coup on l’a eu le dernier jour de la semaine."

Les différentes régions doivent désormais commander le quota dont ils souhaitent disposer et auquel ils ont droit. Les premières doses de Nuvaxovid devraient donc être distribuées en Belgique dans le courant de cette semaine. "Les livraisons peuvent potentiellement démarrer extrêmement rapidement, soit dans la journée, soit demain, si les régions passent leurs commandes aujourd’hui et que les livraisons se font dans les temps", indique Sabine Stordeur. "Ça dépendra de qui commande en premier et de quels sont les camions disponibles."