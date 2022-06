Malgré de sévères revers électoraux, le Premier ministre britannique Boris Johnson déterminé à "continuer"

Ces humiliantes défaites "sont les dernières d’une série de très mauvais résultats pour notre parti", a écrit le président du Parti conservateur, Oliver Dowden dans une lettre à Boris Johnson lui annonçant sa démission.

"Nous ne pouvons pas continuer comme si de rien n’était", "quelqu’un doit prendre ses responsabilités", a poursuivi M. Dowden, dans une pique au chef du gouvernement. Un désaveu venant d’un ministre sans portefeuille qui figurait jusqu’alors parmi les plus loyaux.

Les votes ont eu lieu jeudi après deux démissions d’anciens députés conservateurs tombés en disgrâce ces derniers mois : l’un condamné pour l’agression sexuelle d’un adolescent, l’autre pour avoir regardé de la pornographie sur son téléphone au Parlement.

Deux semaines après avoir survécu sans éclat à un vote de défiance dans le sillage du "partygate" ces résultats risquent d’accentuer encore davantage le climat de défiance au sein de la majorité, à un moment où l’inflation (plus de 9%) provoque de plus en plus de mouvements sociaux (trains, transport aérien, avocats…).

L’ancien leader du Parti conservateur Michael Howard a estimé que Boris Johnson devrait démissionner. "Le parti, et plus important encore le pays, se porterait mieux sous une nouvelle direction", a-t-il déclaré à la BBC.