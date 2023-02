Malgré de nouvelles mesures, prendre la route reste un danger pour les usagers faibles

Des mesures sont pourtant mises en place pour faire baisser ces chiffres et inciter de plus en plus de citoyens à délaisser leur voiture au profit de moyens de mobilité plus douce, tout en conservant l’aspect "sécurité". C’est par exemple l’un des objectifs de la "zone 30 km/h" instaurée il y a peu à Bruxelles. Pourtant, il n’y a jamais eu autant de tués parmi les cyclistes sur les dix dernières années. Néanmoins, le porte-parole de Vias apporte une précision : la grande majorité de ces cyclistes a été victime d’un accident mortel sur des grands axes, où la vitesse est plus élevée. Ce qui rend ces axes logiquement plus dangereux pour les usagers dits vulnérables. En effet, ce n’est un secret pour personne : plus la vitesse s’accroît, plus les dégâts sont importants en cas d’accident et plus le risque de décès augmente également. Pour lui, la zone 30 à Bruxelles est totalement justifiée et utile. Même son de cloche du côté du cabinet d’Elke Van Den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière. La situation sur les routes bruxelloises est évaluée tout au long de l’année et de nouvelles mesures ont été ajoutées, comme l’explique Marie Thibaut de Maisières, porte-parole de la ministre :

En juillet, le cadre législatif pour les trottinettes a été rendu plus strict, la zone 30 a encore été étendue et la ministre Van den Brandt a demandé à l’administration d’accélérer la résolution des ZACA (Zones à concentration d’accidents en région de Bruxelles-capitale, autrement dit les endroits à haut risque d’accidents, ndlr). Nous avons déjà terminé l’ancienne liste et commencé à résoudre une nouvelle liste d’endroits dangereux.

Benoit Godart déplore également le manque de pistes cyclables en Wallonie. Et quand il en existe, elles sont souvent inadaptées. Elles sont parfois mal entretenues, trop étroites ou pas suffisamment sécurisantes. Certaines sont collées à une grand-route où les véhicules circulent à une vitesse de 90 km/h, rendant ainsi dangereux le trafic des vélos ou de tout autre moyen de transport doux.