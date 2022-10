Malèves-Sainte-Marie : la leçon de vie de Gwenaël Bernard, atteint de la maladie de Charcot

Je suis présent comme n’importe quel parent et époux

Ce dispositif a changé la vie de toute sa famille. Quand Gwenaël a perdu l’usage de la parole, la communication a été compliquée avec son épouse Cynthia et leurs trois enfants. "Quand je travaillais, je ne savais pas si tout allait bien, il n’était pas capable de m’appeler ou de m’envoyer un SMS, témoigne Cynthia. Avec cette technologie, je peux même partir faire des courses : on communique par messages, et s’il y a le moindre problème, il me rappelle. Je suis beaucoup plus rassurée avec ça. Il communique avec les enfants. Ça crée le lien avec tout le monde, les amis, la famille… Sans cela, ce ne serait plus possible de communiquer. Je connais ses mimiques par cœur, je sais quand ça va ou pas, mais pour le reste, c’est une aide très précieuse". "Je suis présent, je suis actif, mon cerveau fonctionne très bien !", surenchérit son mari. C’est effectivement lui qui s’occupe de l’administratif, des paiements, des devoirs des enfants, grâce à son auxiliaire électronique… "Je suis présent comme n’importe quel parent et époux", insiste-t-il. Tout n’est évidemment pas rose tous les jours. "Un peu comme dans n’importe quelle famille", commente Cynthia.