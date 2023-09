Malcolm X, Nation of Islam et parti nazi américain

Le parti nazi américain se décrit lui-même comme " une association politico-éducative dédiée aux Quatorze Mots ". Ces mots sont We must secure the existence of our people and a future for White children, se traduisant en " Nous devons garantir l’existence de notre peuple et un avenir pour les Enfants blancs ", un slogan édicté par l’écrivain suprémaciste blanc David Eden Lane (1938-2007), l’un des fondateurs de l’organisation terroriste séparatiste blanche The Order, " L’Ordre ", en 1983.

Ce slogan, Lane l’a inventé tandis qu’il purgeait 190 ans de prison pour violation des droits civiques envers Alan Harrison Berg, un Juif, avocat et animateur de radio, assassiné par Bruce Pierce, numéro deux de L’Ordre, le 18 juin 1984. Les 14 mots sont complétés d’une seconde phrase : " Parce que la beauté de la femme aryenne blanche ne doit pas périr de la Terre ".