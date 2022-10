"Malcolm" : Frankie Muniz confirme que Bryan Cranston travaille sur un reboot

D’après Frankie Muniz, Bryan Cranston qui jouait son père dans "Malcom" et ultérieurement, Walter White dans "Breaking Bad", supervise l’écriture d’un scénario du reboot de "Malcolm".

Entre 2000 et 2006, la sitcom "Malcom" fait fureur au point de devenir l’une des plus populaires. Après 7 saisons, le troisième fils de Lois et Hal a quitté le petit écran mais pourrait refaire son apparition.

C’est lors d’une interview pour Fox News que Frankie Muniz qui campait le rôle de Malcom a affirmé que Bryan Cranston, son père dans la sitcom, supervise l’écriture du scénario du reboot. "Je sais que Bryan Cranston est à fond sur cette idée, il est à la tête de la rédaction d’un scénario, et s’occupe de tout mettre en place. Donc il y a peut-être quelque chose qui se trame. Je serais partant à 100%.", a-t-il déclaré.

"Peut-être" dans les déclarations de Muniz démontre que le projet n’est pas certain. Toutefois, s’il aboutit, on devrait retrouver le casting original si les acteurs sont disponibles.