Malala Yousafzaï : comment une écolière, devenue prix Nobel de la paix, a défié les talibans

Mingora est une ville de 300.000 habitants dans le nord du Pakistan, au cœur de l’époustouflante Vallée du Swat, qu’on appelle aussi la Suisse du Pakistan. Il n’y a pas si longtemps, des touristes du monde entier venaient y admirer ses paysages verdoyants, ses célestes montagnes et bien sûr, sa rivière, la rivière Swat, qui prend sa source dans les montagnes de l’Hindou Kouch en Himalaya.

Pourtant, ce décor enchanté est le théâtre d'une sombre scène de guerre où se côtoient militaires pakistanais, snipers américains et des hommes en turban noir que l’on appelle Talibans. Dans les rues de Mingora, l’air pur des montagnes a été chassé par les nuages étouffants des incendies et la poussière des véhicules militaires. Le ciel bleu est une autoroute où se croisent drones et hélicoptères. De nombreuses maisons et immeubles ont été détruits ; et quand ils tiennent encore debout, ils sont criblés d’impacts de balles…

Au milieu de ce paysage apocalyptique, dans une maison de crépi blanc terni par la pollution, vit une jeune Pachtoune : Malala Yousafzai.

Contrairement à la majorité des jeunes filles de ce monde, Malala n’est pas libre de s’habiller comme elle le souhaite, de porter des chaussures blanches ou du vernis, de se rendre dans un parc. Il y a quelques années, on lui a enlevé la télévision, la musique. Un jour, on lui a interdit l’école et toute chance d’apprendre et de s’enrichir. Mais elle a continué de s’y rendre en secret, avec la complicité de son père et de professeurs insoumis. Début 2009, elle signe même sous le pseudonyme de Gul Makai, un Journal d'une écolière pakistanaise, sur un blog de la BBC. Elle y dénonce les violences et exactions du Tehrik-e-Taliban Pakistan qui a pris possession de la vallée du Swat. Une action qui la rend célèbre, mais signe son arrêt de mort...

Le 9 octobre 2012, son destin bascule tragiquement. Son bus scolaire est arrêté à moins de 200 mètres du checkpoint de l'armée par des membres du Tehrik-e-Taliban Pakistan. Un homme cherche après l'écolière âgée de 15 ans et lui loge une balle dans la tête, juste au-dessus de son œil gauche. Deux autres munitions atteignent deux autres élèves. L'homme prend la fuite. Elle se sort miraculeusement de cet attentat perpétré par un taliban, qui ne supporte pas que les jeunes filles aient accès à l'éducation. Les talibans pensaient pouvoir la faire taire. Ils n'ont donné qu'une dimension mondiale à son combat avec une consécration en 2014 : on lui décerne le prix Nobel de la paix. L'Heure H retrace le combat d'une jeune fille qui a osé défier toute une armée de talibans.