Malala au Pakistan, dix ans après l'attentat auquel elle a survécu

Malala, qui réside en Grande-Bretagne et qui était déjà revenue au Pakistan en 2018, est arrivée mardi avec son père à Karachi. Elle devait se rendre dans des zones rurales environnantes affectées par les catastrophiques inondations causées par les pluies de mousson.

Elle cherche ainsi à "maintenir l'attention de la communauté internationale sur l'impact des inondations au Pakistan et à insister sur le besoin d'aide humanitaire d'urgence", a indiqué dans un communiqué son organisation, Malala Fund.

La province du Sind, dont Karachi est la capitale, a été la plus touchée par les inondations, que les responsables pakistanais ont imputé en partie au changement climatique.

Un tiers du pays s'est retrouvé sous les eaux, huit millions de personnes ont été déplacées, deux millions d'habitations détruites ou endommagées et 1.500 hôpitaux et cliniques ravagés. Les dégâts sont évalués à 28 milliards de dollars et une crise sanitaire menace maintenant les déplacés.