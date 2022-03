Malaisie : 4 morts dans un éboulement dû à des pluies torrentielles

Quatre personnes ont péri en Malaisie dans un gigantesque éboulement provoqué par des pluies inhabituellement fortes pour la saison, ont indiqué vendredi les services de secours.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues durant une trentaine de minutes jeudi sur Ampang, dans la banlieue de la capitale Kuala Lumpur, ont provoqué l'effondrement d'une colline sur un pâté de maisons.

"Les victimes ont été découvertes ensevelies sous environ deux mètres de boue, elles n'ont pas pu s'échapper à temps", a déclaré Norazam Samis, chef des services d'urgence de l'Etat de Selangor, selon qui une cinquième personne a pu être extraite en vie des décombres.

Selon M. Norazam, ces fortes pluies sont "inhabituelles" pour cette période de l'année, qui est généralement la saison sèche.

Il y a quelques jours, des précipitations torrentielles s'étaient déjà abattues sur Kuala Lumpur, emportant des voitures et inondant des maisons.

"Vu l'intensité et la fréquence des pluies auxquelles nous assistons, nous ne pouvons écarter le rôle que joue le changement climatique", a déclaré à l'AFP Meenakshu Raman, présidente de l'association de défense de l'environnement Friends of the Earth.