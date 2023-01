Malaise dans un hôtel : Florent Pagny confondu avec un sans-abri

C'est une histoire assez surprenante que vient de raconter un grand directeur d'hôtel. Alors que Florent Pagny arrive dans le hall du prestigieux hôtel, le directeur pense voir débarquer un sans-abri.

Au micro de M6, il s'explique : "Il avait un poncho, il avait un bonnet, il avait au bout d'une corde un chien. Et il était dans le sas de l'hôtel et c'était le soir, il faisait froid. Je vais vers le réceptionniste lui disant : 'Écoutez, je ne sais pas si ce monsieur a besoin de quelque chose. Demandez lui. Mais en tout cas on ne peut pas le laisser comme ça dans le sas de l'hôtel. Demandez lui ce qu'il veut."

Heureusement pour le chanteur de 61 ans, le réceptionniste va reconnaitre l'interprète de "Ma liberté de penser" comme le raconte le directeur de l'hôtel : "Le réceptionniste me regarde et me dit : 'Mais monsieur, c'est le chanteur Florent Pagny."

Florent Pagny a dû faire vérifier son identité et il a demandé à ce qu'on lui apporte un réveil comme le précise l'hôtel.

Le directeur avait l'air très embarrassé par cette situation : "J'étais tellement gêné, j'avais tellement peur qu'il ait entendu ce que j'ai pu dire, que j'ai dit au réceptionniste que ce n'était pas la peine. J'ai eu l'occasion de le saluer après."

Comme quoi, l'habit ne fait pas le moine.