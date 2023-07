Malaise dans le foot français : pourquoi l’arrivée de Benjamin Mendy à Lorient dérange, malgré son acquittement

Dès le verdict tombé, certaines personnalités se sont manifestées pour crier à l’injustice envers Benjamin Mendy. "Je veux les voir laver ton nom", a déclaré Paul Pogba. "Et on fait quoi maintenant ? Qui va aider notre frère à guérir ? Qui va porter la responsabilité des dégâts fait sur son nom ?", a commenté le Néerlandais Memphis Depay. Des vœux à réhabiliter Mendy qui n’ont pas tardé à être exaucés par Lorient. Le club du Morbihan, réputé plutôt familial et sympathique, a pris tout le monde du football de court. La ministre des sports française a tenu à calmer le feu qui avait pris sur les réseaux sociaux." Je pense qu’il y a deux choses qui sont importantes. La première, c’est de se dire qu’il a été acquitté. Il y a eu ces deux procès, ces verdicts de la justice britannique. Et si quand on est acquitté, cela génère la même suspicion que quand on est accusé, alors on perd le sens de la justice. Benjamin Mendy a été acquitté," a-t-elle déclaré à So Foot.

Reste à voir l’accueil qui sera réservé au joueur dans les stades de France.