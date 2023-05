Maladies cardiovasculaires : la durée du cycle menstruel mise en cause.

On sait que le cycle menstruel peut impacter la santé physique et mentale des femmes mais une nouvelle étude scientifique révèle que sa durée peut aussi avoir des conséquences sur le risque de maladies cardiovasculaires. Une nouvelle analyse menée auprès de plus de 58.000 femmes nous apprend qu'un cycle trop long ou trop court, à savoir non compris entre 21 et 35 jours, est associé à un risque plus élevé de développer certaines maladies cardiaques.

On parle souvent d'une durée de 28 jours pour un cycle menstruel régulier mais il s'agit bien évidemment d'une moyenne qui peut s'étendre à plus de trente jours pour certaines femmes et à une vingtaine de jours pour d'autres. Pour les besoins de cette étude, une équipe de chercheurs basée en Chine a estimé entre 22 et 34 jours la durée d'un cycle menstruel dit régulier, traduisant "un fonctionnement normal des systèmes hormonaux connectés entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires".

À partir de cette estimation, ils ont analysé les données de santé de 58.056 femmes âgées en moyenne de 46 ans au début de l'étude et ne souffrant d'aucune maladie cardiovasculaire. Toutes les données, incluant notamment la durée et la régularité du cycle menstruel, ont été collectées lors de quatre visites de suivi qui se sont déroulées en 2006-2010, 2012-2013, 2014 et 2019, le tout sur une période de suivi médiane de 12 ans.