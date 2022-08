Maladie de Parkinson : une Intelligence Artificielle peut repérer la maladie dans la respiration des patients

Ray Dorsey, professeur de neurologie à l’Université de Rochester et spécialiste de la maladie de Parkinson, co-auteur de l’article affirme que l’absence de découverte récente et révolutionnaire sur la maladie et ses traitements indique que l’approche actuelle n’est pas efficace et qu’il est temps d’en changer. Voici donc le premier pas vers le changement de méthode.

Le développement de cette IA permettra aux patients de pouvoir suivre leur état chaque nuit grâce à un appareil non invasif pas plus gros qu’un routeur WI-FI : "l’appareil émet des signaux radio, analyse leurs réflexions sur l’environnement environnant et extrait les schémas respiratoires du sujet sans aucun contact corporel".

Mais cet algorithme permettra également le développement et la mise sur le marché plus rapide de médicaments, les périodes d’essai pouvant être raccourcies. Il devrait permettre finalement de mieux comprendre la maladie et son développement, pouvant suivre les avancées jour par jour et ainsi étudier l’évolution de Parkinson à grande échelle et avec précision.