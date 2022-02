Maladie de Parkinson et tremblements essentiels : l'électricité au secours de notre cerveau

La stimulation cérébrale profonde peut être nécessaire et changer la vie de patients atteints de la maladie de Parkinson ou d'autres troubles du mouvement. Éléments d'information avec le Pr. Raftopoulos, chef du Service de neurochirurgie aux Cliniques universitaires St-Luc et professeur ordinaire de neurochirurgie à l'UCLouvain.

La stimulation cérébrale profonde est le fait de délivrer un courant électrique dans la profondeur du cerveau. Le courant délivré à l’intérieur d’une partie particulière du cerveau a pour but de diminuer une suractivité du mouvement anormal. "Ce genre de stimulation peut avoir lieu dans le cadre de la maladie de Parkinson, des troubles essentiels ou encore d'une maladie rare. Le courant électrique a pour but d’inhiber, de rééquilibrer les forces en présence pour que cet excès de mouvement disparaisse", explique le Pr. Raftopoulos, chef du Service de neurochirurgie aux Cliniques universitaires St-Luc et professeur ordinaire de neurochirurgie à l'UCLouvain.