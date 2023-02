Maladie de Charcot : comprendre et traiter ce qui paralyse à petit feu

Ça a commencé par une douleur, comme une contracture qui ne voulait pas décamper dans le mollet. Kiné, médecin… jusqu’au diagnostic : Sam Lemoine, 40 ans aujourd’hui, souffre de la maladie de Charcot. Sa "sclérose latérale amyotrophique" comme on l’appelle aussi, ou en abrégé la SLA, il l’a depuis 6 ans.

Dans 90% des cas, la cause de la maladie est inconnue, mais pour les 10% restants, elle est d’origine génétique. Cette maladie neurodégénérative tue à petit feu les neurones moteurs, les cellules nerveuses qui les dirigent et contrôlent les mouvements. Les malades perdent petit à petit l’usage de leurs muscles et finissent par ne plus savoir parler, ni, au bout du compte, respirer. Sam Lemoine, lui, est encore heureusement capable de marcher avec un déambulateur ou avec une béquille, d’utiliser ses mains, de vivre pleinement, tout en étant handicapé dans sa marche et dans plusieurs tâches.

Aujourd’hui, Sam Lemoine participe à une étude clinique. Depuis 3-4 ans, il reçoit un traitement expérimental. Pour l’instant, il s’agit d’une injection toutes les 4 semaines entre les vertèbres. Elle lui donne le sentiment de vivre beaucoup mieux. Plus de tonus, plus de vitalité, moins de fatigue. De l’espoir, pour une maladie héréditaire dans son cas, et a priori sans traitement.