Maladie cœliaque : 3 apps à télécharger si vous êtes allergiques au gluten

Cette application ne se limite pas aux allergies au gluten, et permet, tout comme Yuka, de scanner les produits afin de trouver celui qui vous conviendra le mieux. De plus, de nombreuses marques sont partenaires d’Allergobox, ce qui permet à l’application d’être constamment à jour lorsqu’un industriel change la composition d’un produit. Enfin, Allergobox propose des recettes, pour trouver l’inspiration et cuisiner sans gluten.

Allergobox est disponible sur iOS et Android.