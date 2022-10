Malades de longue durée : la Belgique compte trop peu de médecins-conseils pour accompagner leur retour au travail

"On a un premier rendez-vous avec la personne. On analyse sa situation et on explique les différentes possibilités propres à son cas", précise Sophie Hanssens, coordinatrice de retour au travail.

Ce nouveau profil permet ainsi de soulager un peu le travail des médecins-conseils, beaucoup trop peu nombreux eux aussi. La Belgique n’en compte en effet que 198. "C’est trop peu pour les 470.000 personnes en incapacité longue durée, sans compter les 450 qui sont en incapacité de moins d’un an", note Philippe Marneth, médecin directeur Mutualités Libres.