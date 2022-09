Malades de longue durée : accompagnement, sanction... Le projet de loi "retour au travail" a été adopté

Le nouveau mécanisme sera mis sur pied pour accompagner le malade de longue durée en mesure de travailler à nouveau, même partiellement, vers un emploi en trouvant des formules adaptées. Le processus s’enclenchera après un délai de dix semaines d’incapacité. Le malade de longue durée devra remplir un questionnaire destiné à évaluer comment il se sent et s’il est prêt à reprendre le travail. Il y aura ensuite un suivi individuel afin de déterminer si un retour au travail est possible.

Cet accompagnement personnalisé, c’est ce que propose, par exemple, Soumissa El Maraki, coordinatrice retour au travail pour Solidaris. "Notre rôle, c’est de les diriger vers des organismes comme le Forem (Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi) ou les écoles pour une formation. Le but est vraiment de réinsérer ces gens dans le marché de l’emploi."

Véronique Dumonceau, médecin-conseil et directrice médicale de Solidaris Wallonie, ajoute : "C’est pour accélérer davantage le processus de retour adapté au travail, en tenant compte des capacités restantes de la personne. C’est un travail qui se fait aussi au cas par cas, à la dentelle." En tenant compte que notre première cause d’entrée en incapacité de travail de longue durée en Belgique ce sont les troubles psychiques. Il est donc très important de travailler avec beaucoup d’empathie et d’écoute vers ces affiliés qui ont besoin d’un accompagnement individualisé."