Malades d'un cancer, les femmes toujours touchées par la charge morale.

La maladie impacte l'état psychologique de 70% des répondantes. 56% avouent "se sentir déprimées face aux obstacles et aux difficultés qu'amènent la maladie et les traitements". Dans le détail, on note que 16% se disent "sévèrement déprimées". Pour plus d'un tiers des répondantes (39%), il est difficile de trouver un moment de détente dans la journée.

Dans le cadre de la vie sociale, les répondantes sont 71% à estimer devoir faire "comme si tout allait bien". Face à leurs proches, "deux tiers d'entre elles (66 %) ont eu le sentiment de devoir minimiser leurs symptômes".

Enfin, pour 65% des répondantes, la maladie a affecté leur estime d'elles-mêmes. "Le cancer est souvent un combat de longue haleine et plus le temps passe, plus les patientes font face à une solitude handicapante. Or, le bouleversement qu'amène cette maladie invisible dans la vie des patientes peut être dévastateur pour leur santé mentale. Il est primordial d'œuvrer pour la mise en place d'un suivi psychologique ainsi qu'un réel accompagnement du suivi médical", précise Benoît Brouard.

Méthodologie : cette étude observationnelle transversale a été menée parmi les patients utilisateurs des applications Vik Sein et Vik Ovaire. Les patients utilisateurs de Vik Sein et Vik Ovaire ont été invités à participer à l'étude directement sur l'application. Le questionnaire sur lequel se base l'étude a été rédigé par Wefight (équipe études) et validé par l'équipe produit. Le directeur scientifique a également validé le questionnaire ainsi que la méthodologie observée. Une notice d'information relative au traitement des données personnelles, validée par le département juridique, a été présentée à chaque utilisateur. Les consentements libres et éclairés ont également été recueillis. Toutes les données de cette étude ont été recueillies de manière pseudo-anonymisée, à partir des applications Vik Sein et Vik Ovaire. Les 419 femmes sondées ont plus de 18 ans et sont ou ont été atteintes d'un cancer. La collecte de données a été réalisée de juin à juillet 2021.