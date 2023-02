Malade, le Real Madrid se refait difficilement une santé contre Al-Ahly et file en finale de Coupe du monde des clubs

Comme depuis quelques semaines, le Real Madrid toussote, le Real Madrid balbutie son football mais, cette fois, il est finalement parvenu à remporter le match. Alors qu’ils restaient sur un 4/9 en championnat, les Merengue, qui n’alignaient aucun Belge, ont profité de la Coupe du monde des clubs pour se refaire une santé en s’offrant le scalp d’Al-Ahly en demi-finale (1-4).

Un match qui, malgré l’ampleur du score, fut loin d’être une promenade de santé et qui illustre finalement très bien les lacunes actuelles du Real. Bousculés par des Egyptiens tombeurs de Flamengo et plus accrocheurs qu’attendu, les Espagnols s’en sont remis à leur talent individuel et… aux errances défensives de leur adversaire pour faire la différence.

Ils ont d’ailleurs dû attendre la 42e minute de jeu pour ouvrir la marque, Vinicius profitant d’une grossière erreur à la relance de Metwaly pour décapsuler la rencontre. Sur du velours, les Merengue ont ensuite cru se mettre définitivement à l’abri en début de 2e mi-temps par Federico Valverde a planté le but du break.

Mais comme souvent ces derniers temps, ils se sont laissés endormir par leur adversaire et l’ont finalement payé, le très naïf Eduardo Camavinga offrant un pénalty à Al-Ahly, finalement converti par Maaloul.

Il faudra ensuite attendre les arrêts de jeu pour que ces Merengue, tremblotants par moments, ne scellent définitivement le score, par l’entremise de Rodrygo et du jeune Arribas, buteur sur son premier ballon.

La Maison Blanche affrontera Al-Hilal en finale.