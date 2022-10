Malade, le guitariste Mick Mars quitte la tournée de Motley Crüe

Le guitariste de Mötley Crüe, Mick Mars, quitte la tournée actuelle du groupe, affaibli par une maladie dégénérative. Il n’en fera plus non plus à l’avenir.

Le groupe a fait cette annonce via le media Variety, précisant toutefois qu’il reste un membre officiel du groupe pour tout ce qui concerne les enregistrements studio et les droits d’auteur, mais qu’il ne prendra plus la route avec eux.

"En raison de sa lutte continue contre la spondylarthrite ankylosante, il ne sera plus en mesure de partir en tournée avec le groupe", indique le communiqué. "Mick continuera à faire partie du groupe, mais il ne peut plus supporter les impératifs de la route. Cette maladie dégénérative est extrêmement douloureuse et invalidante, et affecte la colonne vertébrale."

A l’heure d’écrire ces lignes, on ne sait pas encore qui remplacera Mick Mars sur scène. Il a joué son dernier show avec Mötley Crüe le 9 septembre dernier au Allegiant Stadium de Las Vegas dans le cadre de la tournée commune avec Poison, Def Leppard, Joan Jett & The Heartbreakers et Classless Act.

Mick Mars, qui a été présent dans chaque line-up du groupe depuis sa formation en 1981, a été diagnostiqué pour cette maladie quand il avait 17 ans. Il a souvent parlé ouvertement de son combat contre la spondylarthrite, notamment dans le livre The Dirt, et il avait été opéré à la hanche avec succès en 2004.

Après une édition anniversaire phénoménale, le Graspop a annoncé ses premières têtes d’affiche de la 26e édition : Def Leppard et Mötley Crüe se produiront le dimanche 18 juin 2023.

Cet été, les deux formations ont fait la tournée des stades américains avec " The Stadium Tour ", vendant au passage plus de 1 million de billets, et elles repartiront sur les routes ensemble en 2023 dans le cadre du World Tour. Les places seront en vente bientôt.