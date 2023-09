Malade, Jasper Philipsen déclare forfait pour le Franco-Belge

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ne participera pas au Franco-Belge. Le sprinter belge, maillot vert du dernier Tour de France, est souffrant. Il était l’un des grands favoris.



"Malheureusement, Jasper est tombé malade la nuit dernière", regrette son équipe. "Une gorge douloureuse, des maux de tête et une toux l’empêchent de s’aligner au Franco-Belge. Jasper est rentré chez lui et espère se rétablir rapidement dans l’espoir de terminer le reste de son programme".



Philipsen, vainqueur de ses trois dernières courses, avait été rappelé pour remplacer Mathieu Van der Poel. Avec 14 bouquets en 2023, il peut encore ambitionner d’être le coureur le plus victorieux cette saison. A condition de récupérer rapidement.



Il est annoncé au départ du Munsterland Tour (3 octobre), de l’Elfstedenrace (4 octobre) et du Tour de Turquie (8 au 15 octobre).